В Серпухове автобус на буксире устроил массовую аварию. Видео

В подмосковном Серпухове произошла массовая авария. Грузовик вез на буксире неисправный пассажирский автобус, но на повороте водитель превысил скорость, и автобус занесло на встречную полосу. Он лоб в лоб столкнулся со стоящей на светофоре машиной. ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

В итоге повреждения по цепочке получили еще два автомобиля. Водители отделались ушибами и ссадинами, обошлось без тяжелых травм. Врачи оказали им помощь на месте.