Пекка Вильякайнен: технологическое предпринимательство – это марафон, и нам нельзя останавливаться

Пекка Вильякайнен: технологическое предпринимательство – это марафон, и нам нельзя останавливатьсяЧитайте нас в Telegram
Шестой год подряд по стране шагает Стартап Тур – уникальная возможность для начинающих технологических предпринимателей заявить о своем проекте, получить экспертную оценку и советы. О том, на какую поддержку федеральных институтов развития могут рассчитывать региональные стартапы и как современные технологии влияют на рынок труда, рассказал советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.
– В регионах России проходит уже шестой по счету Стартап Тур "Открытые инновации" – уникальный по формату отбор перспективных стартапов. Какие направления конкурса в этом году привлекли наибольшее число заявок? Было ли это ожидаемо для организаторов?
– Начнем с того, что главная цель Стартап Тура – не соревнование. Я знаю, что в России очень любят соревнования и рейтинги, но скажу еще раз: мы ездим в регионы России не для того, чтобы найти одного-трех победителей. Задача Тура – поддержка местных стартап-сообществ. Мы делаем это через пиар в средствах массовой информации, привлекаем к сотрудничеству местные власти, университеты, и ещё у нас отличные эксперты, которые обучают стартаперов. На ваш вопрос я пока не могу ответить – о том, какие направления были самыми популярными, мы узнаем только после завершения Тура. С 31 мая по 1 июня в "Сколково" пройдет мероприятие Startup Village, туда приедут около 25 тыс. человек. Это будет отличная возможность проанализировать результаты Тура и работу лучших компаний.
– Можете ли вы оценить общий уровень представляемых проектов? Сколько из них после участия в отборе получают реальную поддержку и выходят на рынок?
– Если мы посмотрим на число компаний, которые участвуют в Стартап Туре, и на число компаний, которые получают поддержку, то, я думаю, соотношение будет 10 к 1. В некоторых случаях даже больше. Как бы то ни было, ключ к получению поддержки (образование, контакты, присутствие в СМИ, финансирование) сильно зависит от активности самого предпринимателя. Попасть в Стартап Тур – это только один шаг. Выиграете ли вы в Стартап Туре или проиграете, на следующий день вы все равно должны проанализировать ваши ошибки и успехи и работать дальше. В Кремниевой долине в Калифорнии считается обычным пройти примерно через 40–50 подобных стартап-мероприятий, прежде чем получить первое финансирование. В России об этом часто забывают, и предприниматели очень огорчаются, если не получают поддержку сразу же.
– Какую роль в будущем представляемых на Стартап Туре проектов играет Фонд "Сколково"?
– Это очень сильно зависит от нужд предпринимателя и индустриального фокуса проекта. Иногда проект хорошо вписывается в программы "Сколково", и компания становится резидентом. Но не нужно смотреть на резидентство как на единственную цель. Иногда компания смотрит на чужой опыт, учится и может продолжать работу без участия в сколковских программах. Также можно воспользоваться помощью наших экспертов в области патентования, участвовать в наших мероприятиях или получить финансовую поддержку от инвестиционной платформы "Сколково – Венчурные инвестиции", которая работает как обычный венчурный фонд.
– Есть ли в рамках Стартап Тура 2018 года новые направления?
– Мы фокусируемся на том, чтобы подчеркнуть возможности коммерциализации проектов, на роли университетов в регионах, а также на поддержке девушек и женщин в предпринимательстве. Есть сферы, где Россия отстает от других стран, и мы должны ускорить развитие именно в этих областях. Кроме того, в этом Стартап Туре появилось много новых городов. Мы очень хотим продвигать там тему предпринимательства в СМИ, чтобы учителя, родители и одаренные дети в регионах были вдохновлены этой идеей. Без поддержки и поощрения от семьи и родного города многие компании не были бы созданы!
– Какие институты развития стали новыми партнерами Тура?
– Стартап Тур "Открытые инновации" – это такое движение, в котором участвуют институты почти всех типов. Мы хотим снижать организационные барьеры. Мы едем в регионы, чтобы поддержать стартапы, а не продвигать самих себя. Совсем новыми нашими партнерами в этом году стали фонды "ВЭБ Инновации" и "Сколково – Венчурные инвестиции".
– Как вы думаете, есть ли будущее у технологического предпринимательства в России?
– Конечно! Другого просто не дано. Во всем мире новые рабочие места создаются мелкими и средними высокотехнологичными компаниями. Роботизация и искусственный интеллект скоро вытеснят большую часть неквалифицированной рабочей силы, и России придётся создавать новые рабочие места. К счастью, мы начали инвестировать в эту область еще 7–8 лет назад, поэтому прогресс уже есть. Мы должны понять: чтобы добиться еще больших успехов, надо приложить ещё больше усилий и укреплять сотрудничество. Это не стометровый спринт, это марафон, и на этой марафонской дистанции мы сейчас, возможно, на шестнадцатом километре. Так что да, мы начали неплохо, но впереди еще огромная работа, и нам нельзя останавливаться.
– Вы проводите Стартап Туры в традиционно сильных промышленных регионах России. В мероприятиях также участвуют представители крупнейших в своих отраслях предприятий. Высказывают ли они готовность к внедрению передовых технологий, таких как Интернет вещей, роботы и искусственный интеллект?
– Они начинают высказывать такую готовность. Пять лет назад крупные компании относились к новым технологиям очень скептично. Но сегодня почти у всех есть систематические программы по поиску новых решений, поставщиками которых являются стартапы. В "Сколково – Венчурные инвестиции" мы создали модель, когда крупная индустриальная компания может инвестировать в стартап через наши фонды. Пользуясь этой возможностью, инвестор не тратит много ресурсов на собственную экспертизу – он может положиться на экспертов "Сколково". При этом компании получают доступ к новым технологиям и могут интегрировать их в собственный бизнес.
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