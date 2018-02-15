Сначала чуть не сбил, а потом избил: дело автохама на BMW дошло до суда

Хамовнический суд Москвы начал рассмотрение по существу дела водителя BMW Руслана Вьюнова, которого обвиняют в избиении женщины на пешеходном переходе на глазах у ее детей. Инцидент произошел в начале мая 2017 года в центре столицы. Изначально следствие настаивало на аресте предпринимателя, однако суд в этом отказал.

Процесс проходит в закрытом режиме. Мировой судья рассматривает дело о побоях. Согласно материалам, их нанес водитель дорогого внедорожника москвичке, которая с двумя маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу.

Отвечать на вопросы журналистов подсудимый Руслан Вьюнов не стал, прятал лицо от камеры. Не отвечал на вопросы он и во время задержания в мае 2017 года. А вопросов к нему было много. Детали инцидента известны, в основном, со слов потерпевшей. Мария Моисеева вела детей в школу, когда на зебре ее едва не сбила BMW. Женщина утверждает, что от испуга и возмущения хлопнула ладонью по кузову машины. Судя по всему, это разозлило водителя. Он догнал Моисееву и ударил ее на глазах у детей. Это версия самой потерпевшей, камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь начало инцидента.

"Он меня ударил рукой два раза в область надплечья правого. Больно было. Я в травмпункт ходила. Он сказал, что категорически не будет извиняться. Судья его спросила: не хотите ли примириться. Он сказал, что нет", — рассказывает потерпевшая Мария Моисеева.

Женщина зафиксировала побои в больнице. Врачи выдали справку, которая теперь фигурирует в материалах дела. Но вот адвокат подсудимого заявляет, что никаких ударов вовсе не было, и его подзащитный ни в чем не виновен.

"У нас преступным является нанесение побоев из хулиганских побуждений. Мой подзащитный это отрицает. У нас есть позиция. Мы ее обязательно в ходе судебного заседания озвучим, поэтому надеемся, что сможем доказать его невиновность", — заявил адвокат обвиняемого Григорий Колесников.

Примирения сторон в этом случае, похоже, ждать не стоит. Вьюнов уверен, что потерпевшей будет сложно доказать его вину. Но сегодня в суд в качестве свидетелей вызваны дети Марии Моисеевой, на глазах которых все происходило. Их сопровождает психолог, как полагается в таких случаях. Никаких попыток со стороны Вьюнова подойти к потерпевшей и хотя бы поговорить по-человечески перед заседанием не было. При этом по статье Побои ему может грозить довольно суровое наказание — до двух лет лишения свободы.