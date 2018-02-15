Стрелок из Флориды выкладывал фото мертвых животных и называл себя Макаровым

19-летний Николас Круз, устроивший бойню во флоридской школе Паркленда, публиковал в своем "Инстаграме" фотографии оружия, боеприпасов, а также замученных им животных. Родители жертв трагедии поражены, что Круз не привлек внимание властей до того, как случилось непоправимое, сообщает Metro.

"Инстаграм"-аккаунт Круза был удален вскоре после того, как полиция объявила его устроителем массовой бойни в школе, в результате которой погибли 17 человек, более 15 получили ранения. Тем не менее, журналисты успели сделать скриншот профайла молодого человека в популярной соцсети.

Круз позировал в кепке "Make America Great Again", а в его никнейме содержалось слово "Makarov". Вероятно, это была отсылка к одноименной модели пистолета. Кроме того, школьник не стеснялся публиковать фотографии винтовок, патронов, а также останков животных, с которыми он, по всей видимости, расправился лично.

Одноклассники Круза называли его "странным" и "сумасшедшим".

Круз открыл огонь по одноклассникам из винтовки AR-15. Молодого человека задержали по дороге домой. Американца доставили в госпиталь — по предварительным данным, Круз может страдать психическим расстройством.

Мотивы задержанного пока неизвестны. Некоторые школьники утверждают, что у Круза была пособница, которая на данный момент все еще на свободе.