Тема:
Мозг человека и животных 36 минут назад
"Тревожным" нейронам бой: известный анестетик оказался эффективнее всех антидепрессантов
Препарат, который используется для наркоза, избавляет мозг от "депрессивных всплесков" быстрее и эффективнее существующих лекарств.
Фото Global Look Press.
Команда исследователей под руководством невролога Хайлан Ху (Hailan Hu) из Медицинской школы Чжэцзянского университета (Китай) обнаружила, что один из анестетиков помогает эффективно бороться с депрессией.
Речь идёт о кетамине, который применяется в качестве средства для наркоза в хирургии и ветеринарии. Учёные выяснили, что этот препарат способен быстро устранять симптомы депрессии, поскольку оказывает специфическое воздействие на отдельные участки мозга.
Поясним, что эффекты, которые кетамин оказывает на мозг, специалисты изучают уже давно. Им известно, что это соединение, как и другие NMDA-антагонисты, при чрезмерном использовании может вызывать повреждение мозга. Поэтому сегодня кетамин чаще используется для анестезии ветеринарами, нежели хирургами, работающими с людьми.
В то же время в случае депрессивного расстройства кетамин действует намного быстрее большинства существующих антидепрессантов, избавляя от основных симптомов (тревожность, подавленность, снижение настроения, нарушение мышления, двигательная заторможенность) за несколько часов, а не дней или даже недель, как другие лекарства.
По словам Ху, понимание механизма действия кетамина может привести к созданию нового класса антидепрессантов и новых методов борьбы с депрессивным расстройством.
Её команда выяснила, что препарат оказывает воздействие на крошечный участок мозга, известный как боковая оболочка или латеральная хабенула (lateral habenula). Это так называемый центр антинаграды, который угнетает и замедляет работу нейронов в областях мозга, отвечающих за вознаграждение.
К примеру, когда в ходе эксперимента обезьяна выполняет задание, она ожидает поощрения. Если она его не получает, то боковая хабенула в её мозге снижает активность областей, отвечающих за вознаграждение, и в будущем животное будет выполнять то же самое задание уже с большой неохотой.
Недавние исследования показали, что при депрессии боковая хабенула становится чрезмерно активной и как бы гасит работу центров вознаграждения.
В новой работе учёные использовали модельные организмы – мышей и крыс – чтобы на их примере изучить действие кетамина. Одна группа была "депрессивной" (им обеспечивали постоянный стресс), вторая – контрольной.
Исследователи отметили интересный факт: в состоянии стресса группы нейронов боковой хабенулы активизируются резко и нерегулярно. Такой эффект скорее можно сравнить с быстрыми всплесками, чем со стабильным повышением активности, пишут авторы.
Если у контрольной группы такие "взрывы" активности наблюдались лишь в 7% клеток латеральной хабенулы, то у "депрессивной" группы этот показатель составил 23%. Это продемонстрировали наблюдения за активностью нейронов и то же самое подтвердилось при изучении срезов мозга животных.
Исследователи уверены, что именно быстрые всплески активности клеток латеральной хабенулы и вызывают депрессивное состояние. По их мнению, активизируясь, группы нейронов посылают своим "коллегам" – клеткам из других областей мозга – сигналы, которые и ослабляют активность центров вознаграждения.
Когда команда использовала методы оптогенетики ("включение" и "выключение" нейронов при помощи света), чтобы увеличить количество всплесков, мыши и крысы начинали вести себя ещё более подавленно, например, не пытались выбраться из контейнера с водой. Такое отчаяние схоже с чувством безнадёжности, которое испытывает человек во время депрессии, уточняют специалисты.
Когда же "депрессивным" животным стали давать кетамин, количество всплесков активности в боковой хабенуле снизилось до нормы (показателей контрольной группы). И даже когда учёные попытались активизировать нейроны у мышей, получавших кетамин, те не поддались на провокацию и остались активными ровно настолько, насколько и были. При этом поведенческих признаков беспокойства грызуны также не проявили.
Авторы объясняют, почему кетамин действует намного быстрее, чем обычные антидепрессанты. Дело в том, что препарат блокирует всплески активности в латеральной хабенуле немедленно. Вслед за этим сразу же освобождаются от гнёта области вознаграждения — они больше не получают сигналов от клеток хабенулы.
Зная об этом принципе, можно создать новый класс препаратов, которые будут действовать быстро и облегчать симптомы депрессии более эффективно, заключают эксперты.
Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Nature.
Напомним, что ранее учёные описали молекулярные черты многих психических расстройств, в том числе и депрессии.
Также мы рассказывали о том, что другая часть мозга – медиальная хабенула – отвечает за развитие никотиновой зависимости.
-
Найдены участки мозга, в которых алкоголь "будит" агрессию и жестокость20 часов назад
-
Найден антидепрессант, который "перезагружает" мозг и лечит алкоголизм2 суток назад
-
Шизофрения, аутизм и биполярное расстройство имеют схожие молекулярные черты5 суток назад
-
Стало известно, почему страхи и травмирующие воспоминания возвращаются7 суток назад
-
Опасное для человека состояние мозга позволяет дятлам держать сокрушительный удар9 суток назад
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"9 суток назад
-
Никита Трегубов претендует на подиум в мужском скелетоне
- Россиянки обыграли сборную Китая в керлинге
- Российские фигуристы остановились в шаге от наград
- Сноубордист Николай Олюнин получил тяжелую травму
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Студентка сняла видео после бойни в американской школе
- Сноубордист Олюнин сломал ногу на олимпийской трассе
- Франклин и Светозара: как москвичи называют детей
- Собчак решила снять Путина с выборов
- Кто больше всех в мире тратит на оборону
-
Украла Олимпиаду: весь мир сходит с ума по русской керлингистке
- Польша намерена построить собственный газопровод
- "Фамилию назови, чудовище!": пьяная автоледи превратила в цирк свое задержание
- Майора УФСИН избили после попытки залезть девушке под юбку
- Подстреленный охотниками волк "ожил", чтобы отомстить. Видео
- Кровавая барыня: изощренные пытки помещицы Салтычихи
-
Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Представлено новое поколение BMW X4
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Длиннее и роскошнее: Mercedes-Maybach представил обновленный S-Class
- Новый Mercedes-AMG G 63: 585 "сил" и динамика спорткара
-
Обвал доллара помог нефти и рублю
- Долговой рынок вошел в "зону смерти"
- Проблемы Венесуэлы усиливаются и переходят границы
- ПФР: сократим сотрудников и внедрим роботов
- Силуанов: рассматриваем изменение структуры налогов
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Двойная победа: 5 олимпийцев, победивших рак
- Какая пища полезна для мозга, а какая - нет?
- Есть вопрос: можно ли есть яблоки вместе с косточками
- Почему с возрастом похмелье становится тяжелее
- Как правильно давить прыщи, если вы все-таки хотите это сделать
-
Путин встретился с лучшими наставниками страны
- Томас Бах лично поддержал российских спортсменов
- Полтергейст в томской деревне
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
"Лёд" тронулся и лидирует в прокате
- Фоторепортер "России сегодня" завоевал награду World Press Photo
- Губернатор Подмосковья рассказал о планах и задачах на будущее
- Часть платных парковок в столице отдают в руки жителей
- Оформить перепланировку квартиры теперь можно онлайн
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Обвал доллара помог нефти и рублю
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
Крушение Ан-148: МАК не нуждается в помощи Украины
"Лёд" тронулся и лидирует в прокате
"Тревожным" нейронам бой: известный анестетик оказался эффективнее всех антидепрессантов
Атмосферное давление в Москве идет на рекорд
"Прогресс" пристыковался к МКС
Программа "60 минут по горячим следам"
В Дагестане введен режим КТО
Футболист Смолов стал жертвой квартирной махинации
Рунетчики пожаловались на сбои в YouTube
Журналист Али Феруз улетел из России в Германию
10 советов доктора Беленкова: нужен ли бег по утрам
Приключенческий экшн "Т-34" выйдет в прокат 27 декабря
Полсотни дельфинов выбросились на берег в Мексике
Российские керлингистки одержали первую победу на Играх
Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере