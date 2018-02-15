"Тревожным" нейронам бой: известный анестетик оказался эффективнее всех антидепрессантов

Команда исследователей под руководством невролога Хайлан Ху (Hailan Hu) из Медицинской школы Чжэцзянского университета (Китай) обнаружила, что один из анестетиков помогает эффективно бороться с депрессией.

Речь идёт о кетамине, который применяется в качестве средства для наркоза в хирургии и ветеринарии. Учёные выяснили, что этот препарат способен быстро устранять симптомы депрессии, поскольку оказывает специфическое воздействие на отдельные участки мозга.

Поясним, что эффекты, которые кетамин оказывает на мозг, специалисты изучают уже давно. Им известно, что это соединение, как и другие NMDA-антагонисты, при чрезмерном использовании может вызывать повреждение мозга. Поэтому сегодня кетамин чаще используется для анестезии ветеринарами, нежели хирургами, работающими с людьми.

В то же время в случае депрессивного расстройства кетамин действует намного быстрее большинства существующих антидепрессантов, избавляя от основных симптомов (тревожность, подавленность, снижение настроения, нарушение мышления, двигательная заторможенность) за несколько часов, а не дней или даже недель, как другие лекарства.

По словам Ху, понимание механизма действия кетамина может привести к созданию нового класса антидепрессантов и новых методов борьбы с депрессивным расстройством.

Её команда выяснила, что препарат оказывает воздействие на крошечный участок мозга, известный как боковая оболочка или латеральная хабенула (lateral habenula). Это так называемый центр антинаграды, который угнетает и замедляет работу нейронов в областях мозга, отвечающих за вознаграждение.

К примеру, когда в ходе эксперимента обезьяна выполняет задание, она ожидает поощрения. Если она его не получает, то боковая хабенула в её мозге снижает активность областей, отвечающих за вознаграждение, и в будущем животное будет выполнять то же самое задание уже с большой неохотой.

Недавние исследования показали, что при депрессии боковая хабенула становится чрезмерно активной и как бы гасит работу центров вознаграждения.

В новой работе учёные использовали модельные организмы – мышей и крыс – чтобы на их примере изучить действие кетамина. Одна группа была "депрессивной" (им обеспечивали постоянный стресс), вторая – контрольной.

Исследователи отметили интересный факт: в состоянии стресса группы нейронов боковой хабенулы активизируются резко и нерегулярно. Такой эффект скорее можно сравнить с быстрыми всплесками, чем со стабильным повышением активности, пишут авторы.

Если у контрольной группы такие "взрывы" активности наблюдались лишь в 7% клеток латеральной хабенулы, то у "депрессивной" группы этот показатель составил 23%. Это продемонстрировали наблюдения за активностью нейронов и то же самое подтвердилось при изучении срезов мозга животных.

Исследователи уверены, что именно быстрые всплески активности клеток латеральной хабенулы и вызывают депрессивное состояние. По их мнению, активизируясь, группы нейронов посылают своим "коллегам" – клеткам из других областей мозга – сигналы, которые и ослабляют активность центров вознаграждения.

Когда команда использовала методы оптогенетики ("включение" и "выключение" нейронов при помощи света), чтобы увеличить количество всплесков, мыши и крысы начинали вести себя ещё более подавленно, например, не пытались выбраться из контейнера с водой. Такое отчаяние схоже с чувством безнадёжности, которое испытывает человек во время депрессии, уточняют специалисты.

Когда же "депрессивным" животным стали давать кетамин, количество всплесков активности в боковой хабенуле снизилось до нормы (показателей контрольной группы). И даже когда учёные попытались активизировать нейроны у мышей, получавших кетамин, те не поддались на провокацию и остались активными ровно настолько, насколько и были. При этом поведенческих признаков беспокойства грызуны также не проявили.

Авторы объясняют, почему кетамин действует намного быстрее, чем обычные антидепрессанты. Дело в том, что препарат блокирует всплески активности в латеральной хабенуле немедленно. Вслед за этим сразу же освобождаются от гнёта области вознаграждения — они больше не получают сигналов от клеток хабенулы.

Зная об этом принципе, можно создать новый класс препаратов, которые будут действовать быстро и облегчать симптомы депрессии более эффективно, заключают эксперты.

Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Nature.

Напомним, что ранее учёные описали молекулярные черты многих психических расстройств, в том числе и депрессии.

Также мы рассказывали о том, что другая часть мозга – медиальная хабенула – отвечает за развитие никотиновой зависимости.