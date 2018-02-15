Хрупкая мудрость: как Елена Захарова пережила смерть ребенка и уход мужа

На долю этой хрупкой женщины уже в молодости выпало столько испытаний, что не всем и более опытным людям под силу пережить, не сорвавшись. Актриса Елена Захарова всегда мечтала соединить и успешную карьеру, и обрести счастливую семью, но никак не складывалось. Мужчины, как правило, требовали, чтобы она оставила профессию.

О том, что полноценное счастье все-таки возможно, ей дал поверить бизнесмен Сергей Мамонтов. Он принял и ее как актрису, и окружил заботой, когда узнал, что у них родится ребенок.

Однако дочка прожила всего 8 месяцев. Почти сразу после смерти ребенка от нее ушел Сергей, а его мать обвинила Елену в "пиаре" на смерти ребенка. Более того: не прошло и 40 дней после потери дочки, как родные Мамонтова потребовали освободить квартиру, потому что собрались ее сдавать.

Несколько месяцев ей каждую ночь снился муж, бросивший Лену в такой страшный момент. Если бы он тогда вернулся и извинился, она, наверное, простила бы его. Но этого не произошло.

Работа, многочисленные съемки и коллеги помогли не сломиться под ударами судьбы, но, говорит Елена, не было ни одного храма, где бы она не молилась о счастье снова стать матерью.

Утешала она себя тем, что, наверное, просто пока не встретила того мужчину, с которым она, наконец, его обрела. Ушедшей дочке, говорит актриса, она теперь даже благодарна за то, что хотя бы недолго та была с ней.

"Ценой своей жизни она разлучила меня с той семьей. Если бы не ушла она, то могло что-то произойти со мной", – говорит Елена.

Свое женское счастье она все-таки встретила. С любимым мужчиной, от которого недавно родила дочку. Актриса говорит, что теперь верит в то, что это "дети выбирают нас", и призывает женщин, оказавшихся в сложнейших ситуациях, никогда не отчаиваться.

О том, какие слова она теперь адресует первому мужу, бросившему ее после смерти ребенка, как справлялась со свалившимися на нее несчастьями, трудно ли было после такого предательства начинать новые отношения, что почувствовала, когда узнала о долгожданной новой беременности? Об этом Елена Захарова рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".