Шарапова из-за травмы не будет участвовать в турнире в Дубае

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о том, что не сможет принять участие в соревновании, которое состоится в Дубае. Основной причиной отказа россиянка назвала ощущающуюся боль в предплечье.

Шараповой было предоставлено специальное приглашение на турнир (wild card), призовой фонд которого равняется 733 900 долларов. Старт соревнованию будет дан 19 февраля. Ранее спортсменка принимала участие в этом турнире лишь единожды – в 2006 году.

Напомним, что накануне россиянка проиграла в первом круге теннисного турнира в Дохе. В первом круге она уступила румынке Монике Никулеску.