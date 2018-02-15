Блондинка и брюнетка устроили "файтинг" в волгоградском автобусе

Массовой дракой отметила День святого Валентина группа подвыпивших волгоградцев, сошедшихся в схватке с требовавшими тишины пассажирами автобуса. Досталось и попутчикам, и водителю транспортного средства, но "украшением" вечера стала битва двух женщин, после которой в дело вмешалась полиция.

Передвижным рингом суждено было стать автобусу №55, в который около 23 часов вечера на остановке "Бамбуковая" зашла пьяная кампания из четырех человек. В выражениях они не стеснялись, громкость никоим образом не регулировали, а потому совсем скоро услышали настойчивые пожелания замолчать или покинуть салон. В ответ дебоширы набросились с кулаками на молодую пару и читавшую им мораль женщину.

Заступницей оказавшихся в неловком положении пассажиров выступила смелая блондинка, бросившаяся сначала разнимать противников, а потом и мстить за посыпавшиеся в ее адрес оскорбления. В спарринг с ней встала темноволосая женщина: под гневные "Слышь, ты!", "Отребье" и "Курва" соперницы били друг друга и толкались до тех пор, пока автобус не остановился на остановке.

Появившийся водитель словесным внушением не добился ровным счетом ничего, зато пропустил пару ударов и вернулся в кабину, однако машина больше не тронулась. Закрыв двери, он вызвал полицейских, но пока те добирались до места, двух буянам удалось удрать.

Силушку в схватке удалось продемонстрировать, кажется, всем пассажирам, за исключением разве что одной пенсионерки, спокойно наблюдавшей за "файтингом" со своего места.