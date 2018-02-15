Три российские фристайлистки пробились в финал турнира по воздушной акробатике

Российские фристайлистки Александра Орлова и Кристина Спиридонова на проходящих в Пхенчхане Олимпийских играх успешно преодолели первую квалификацию по воздушной акробатике, заняв по ее итогам первую и четвертую строчку соответственно.

Орлова стала победительницей отборочного раунда, показав результат 102,22 балла. Спиридонова же набрала 97,64 очка. Обе спортсменки автоматически пробились в финальную стадию турнира по воздушной акробатике, поскольку согласно регламенту в финал выходят спортсменки, занявшие первые шесть строчек.

В то же самое время еще шесть фристайлисток продолжили борьбу за выход в финал во второй квалификации. В это число также вошла еще одна представительница России – Любовь Никитина (88,83), которая по ее итогам также пробилась в финальную часть.

Финальные соревнования пройдут 16 февраля.