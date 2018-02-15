В Претории избран новый президент ЮАР

В Претории избран новый президент ЮАРЧитайте нас в Telegram
На заседании Национальной ассамблеи избран новый президент ЮАР. Им стал лидер правящего в стране "Африканского национального конгресса" (АНК) Сирил Рамапоса. Это был единственный выдвинутый депутатами кандидат. Оппозиционные партии решили своих претендентов не выдвигать. Оппозиция настаивала на роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Южно-Африканской Республике.
Об избрании нового президента ЮАР проинформировал председатель Конституционного суда Мохоенг Мохоенг, сообщает ТАСС. После избрания нового президента ЮАР некоторые парламентарии начали аплодировать и танцевать. Фактически в ЮАР проведена операция "перемник".
После серии попыток помешать выдвижению Рамапосы фракция леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" в полном составе в знак протеста покинула зал заседаний. Однако это не помешала правящему большинству избрать президента. Заседание южноафриканского парламента транслировалось в прямом эфире телеканала SABC.
Вечером 14 февраля президент ЮАР Джейкоб Зума выступил с обращением к нации. Он заявил о своей немедленной отставке с поста главы государства, хотя по конституции его полномочия должны закончиться только в 2019 году. Тогда в ЮАР и должны были пройти президентские выборы.
Правящая партия АНК оказалась замешана в скандале с растратой госимущества. Оппозиция наставала, чтобы Джейкоб Зума вернул в госказну растраченные средства. Зума отрицает за собой вину в казнокрадстве. Он утверждает, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Новому президенту ЮАР Сирилу Рамапосе 65 лет. Он окончил юридический факультет в университете Лимпопо.
В конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР он основал и возглавил "Национальный союз горняков". Это профсоюз по защите прав африканских рабочих в начале 1980-х годов. В 2014 году Рамапоса стал заместителем президента ЮАР. В декабре 2017 года новый президент ЮАР стал председателем АНК.
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