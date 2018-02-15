В столице испытывают чудо-прибор, который спасет детей с сердечной недостаточностью

В Москве завершаются испытания уникального прибора для поддержания сердечного кровообращения у детей – это новейшая разработка Центра академика Шумакова. Она создана специально для малышей с тяжелой формой сердечной недостаточности. Для них этот прибор — единственный шанс спокойно дождаться трансплантации и выздороветь.

Академик Сергей Готье успокаивает барашка Борю. Участник эксперимента в научном центре трансплантологии немного взволнован вниманием прессы. Боря с аппетитом ест морковку, каждый день гуляет и не подозревает, что уже 21 день в его сердце установлен искусственный насос, который помогает перекачивать кровь. Скорость – 7,5 тысячи оборотов в минуту.

- Вся эта картина, выведенная на дисплей, характеризует бесперебойность работы, независимо от того, что он делает: на голове стоит, ест или спит. Это самое важное, потому что нам нужно обеспечить надежность функций.

Барашка для медицинского эксперимента выбрали не случайно. У него идеальные анализы и мышца миокарда размером с сердце десятилетнего ребенка. Имплант для поддержки кровообращения в центре Шумакова разрабатывают именно для детей, у которых тяжелая форма сердечной недостаточности, но пересадка пока невозможна. Обязательные клинические испытания на животных завершатся через неделю, но ученые уже уверены, что успешно. И тогда прибор разрешат устанавливать людям.

В этой лаборатории несколько лет назад создали искусственный левый желудочек, который спас сотни больных. Здесь же проводили испытания импланта для детей. В лаборатории модель сердца с работающим насосом. Прибор не только позволит дождаться пересадки, но и сам по себе способен восстанавливать мышцу миокарда при некоторых формах сердечной недостаточности.

- Из верхушки левого желудочка кровь подается через насос в аорту. И получается разгрузка левого желудочка .Если сократительной функции левого желудочка недостаточно, чтобы выбрасывать весь объем крови, который нужен в аорту, ему помогает вот этот насос.

Этой разработке ученые НИИ трансплантологии Шумакова посвятили 6 лет. Задача была создать такую инженерную конструкцию насоса, которая, выбрасывая кровь, не закручивала бы ее, чтобы не возникали сгустки и, как следствие, тромбы.

Внутри цилиндра весом в 80 граммов турбина. Она крутится с огромной скоростью. Все элементы обработаны составом из наночастиц, который не позволяет тромбоцитам налипать на стенки импланта.

"Механическое воздействие трущихся элементов — самого подшипника и оси мотора — требуют очень большой надежности. Фактически на этом держится вся конструкция, позволяющая использовать этот прибор в течение многих месяцев и даже лет", — объясняет Сергей Готье, академик РАН, директор ФГБУ "НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова".

Сделать миниатюрный прибор для детей было намного сложнее, чем такое же устройство для взрослых. Александр — один из 30 пациентов, которым уже установили прибор. Мужчине требуется трансплантация сердца, но из-за легочной патологии он бы ее не перенес. За полгода после установки устройства Александр стал чувствовать себя намного лучше. Каждый день он сам может делать кардиограмму и отправлять показания врачу.

"Вследствие сердечной недостаточности, вследствие изменений строения миокарда у таких пациентов еще имеется и различные формы нарушения ритма. Это тоже одно из показаний к трансплантации сердца. С помощью прибора еще можно настроить объем прокачиваемой крови — от 5 до 9 тысяч оборотов дает", — говорит Сергей Готье, академик РАН, директор ФГБУ "НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова".

Состояние Александра стабилизировалось, и сегодня, наконец, врачи смогли внести его в лист ожидания донорского сердца.