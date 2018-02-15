Младший из братьев Бе выиграл золото в олимпийском биатлоне

Очередной олимпийский день в биатлонном центре корейского Пхенчхана завершился мужской индивидуальной гонкой на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Победа праздновал Йоханнес Бе, который наконец-то превзошел француза Мартена Фуркада. Наш Антон Бабиков занял 16-е место.

Россияне Бабиков и Матвей Елисеев не были среди фаворитов "индивидуалки" и могли использовать свой шанс только при 100-процентной стрельбе. Увы, но Антон допустили один промах, а Матвей – три. Елисеев в итоге занял только 27-е место.

За победу боролись фавориты сезона Фуркад и Бе, а также молодой швед Себастьян Самуэлссон, и ветераны пелетона австриец Доминик Ландертингер и словенский хорват Яков Фак. Все здесь тоже решила стрельба.

Бе-младший даже с двумя промахами сумел выиграть первое олимпийское золото. Фак и Ландертингер оказались точны на все 100 и заняли, соответственно, второе и третье места. Самуэльссон с одним промахом четвертый, а победитель пасьюта Фуркад с двумя промахами – пятый.