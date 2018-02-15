Захарова: в Сирии могли погибнуть пятеро граждан России

В результате удара, нанесенного американской коалицией, в Сирии могли погибнуть пять россиян. Однако их гражданство еще предстоит подтвердить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Погибшие – не военнослужащие, подчеркнула она.

Захарова добавила, что есть и пострадавшие, однако "все это требует проверки".

В зонах конфликта есть много граждан, в том числе из России, и отследить всех сложно. Информацию о десятках и сотнях погибших российских гражданах запустили антиправительственные силы в Сирии, добавила Захарова, назвав это "классической дезинформацией", передает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не тиражировать непроверенную информацию о якобы массовой гибели граждан РФ в Сирии. По его словам, также не принимались никакие решения по засекречиванию информации.

Речь идет о событиях в провинции Дейр-эз-Зор. 7 февраля под удар американской авиации попал отряд ополчения сирийских вооруженных сил. По данным Минобороны РФ, ранения получили 25 человек. Позднее появились данные, что среди сирийских ополченцев были граждане РФ.