МВД РФ обвинило YouTube в плохой работе

Министерство внутренних дел России раскритиковало видеохостинг YouTube за недостаточную работу по удалению рекламы наркотиков на ресурсе.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

Он посетовал на то, что такая практика противоречит политике самого же видеохостинга. По его словам, в 2017 году полицейские зафиксировали существенный объем рекламы наркотиков на YouTube.

Эту проблему, по словам Храпова МВД вместе с Роскомнадзором удалось решить, "остановив вал незаконной, смертоносной рекламы".

Но у него вызывает тревогу то, что с этой рекламой успело ознакомиться примерно 33 миллиона человек, в том числе несовершеннолетних.