Пробитая крыша устроила ливень в квартирах москвичей

В квартирах многоэтажки на Хамовническом валу уже несколько дней идет дождь. Из-за растаявшего снега на чердаке образовалось целое озеро. Гидроизоляция отсутствует, в итоге вся вода стекает на потолки и стены, а все жалобы в коммунальные службы никаких результатов не приносят.

Разводы на потолке появились в квартире Константина Евгеньевича во время недавнего снегопада. Капли воды просачивались отовсюду.

- Все капало. Это я еще убирал, еле сам хожу.

- Заливает постоянно. Трещина разрастается. Эти протечки расширяются, течет уже по шву на пол. Приходится на ночь накрывать телевизор, потому что течет сюда и по стене.

Потолки протекли почти в каждой квартире на восьмом этаже этого дома на Хамовническом валу.

"Ремонт мы не делаем, потому что постоянно каждый год заливает. Вот видно, что мы сделали ремонт, и уже новая напасть", — жалуется Антонина Толмачева.

Чтобы спасти имущество, жильцам пришлось срочно отпрашиваться с работы и ставить повсюду тазики.

"Когда я поднялась на чердак, то увидела просто водопад воды по всему периметру до самого конца. Здесь вода текла с шумом, здесь висели сосульки", — рассказывает Наталья Кондратьева.

Многочисленные жалобы в коммунальные службы результата не принесли. В ответ на официальные обращения люди получали отписки.

"Муж выходил, ему просто на голову полилось. Он пришел в диспетчерскую в 9 часов. Ему было сказано: ждите, все самотеком уйдет", — возмущается Наталья Кондратьева.

- Когда чистят крышу, сбивают лед. В этот момент, похоже, пробили дыру эту. Отсюда идет тепло, подтаивает и попадает в квартиру.

Впрочем, свою вину кровельщики не признают. Все дырки к приезду съемочной группы уже были заделаны.

"С кровельщиками мы проводим постоянно инструктажи, чтобы аккуратно производилась очистка. В данном случае выявлены повреждения фальцевых соединений. Либо это от разницы температуры металл разошелся, либо повредили при очистке. Это, конечно, утверждать на сегодня мы не можем", — объясняет Сергей Гончаров, главный инженер ГБУ "Жилищник" района Хамовники.

По мнению жителей, кровлю надо ремонтировать капитально. В ГБУ "Жилищник" утверждают, что дом находится на особом контроле. Как только наступит весна, крышу полностью проверят и отремонтируют. Кроме того жильцы имеют право на компенсацию за нанесенный ущерб. Для этого надо составить акт осмотра квартиры и направить его в управляющую компанию.