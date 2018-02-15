Флот США уволил офицера, который напился и голым спал в лесу

Военно-морской флот США уволил коммандер-лейтенанта Джейсона Габбарда. Офицер служил на японском острове Окинава и прославился тем, что пьяным спал в лесу недалеко от своей военной базы. Из одежды на военнослужащем были только ботинки, пишет издание Navy Times.

Вместе с Габбардом уволены еще два высокопоставленных офицера: коммандер Джеймс Чо и главный мастер чиф-петти-офицер Джейсон Холден. Они пытались прикрыть коллегу.

Пресс-секретарь экспедиционного командования флота США Кейт Кук заявила, что доверие – это основа для всего, что делают профессиональные военные. Поэтому руководство вооруженных сил ожидает от своих подчиненных честности. И если эти принципы нарушаются, то ВМФ проводит расследование и принимает соответствующие меры.