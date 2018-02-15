Во французских Пиренеях лавиной убило трех человек

Во французских Пиринеях обнаружили тела троих французских лыжников. Известно, что погибшие — жители французских городов Бордо и Пуатье.

Как уточняет ТАСС, поиски троих пропавших мужчин начались накануне после схода нескольких снежных лавин в департаменте Верхние Пиренеи недалеко от горнолыжного курорта Котре (юго-запад Франции).

Между тем, по данным синоптиков, более 30 французских департаментах сохраняется повышенный уровень опасности в связи со снегопадом и гололедом.