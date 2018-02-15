Матчи чемпионата России по футболу перенесут из-за выборов

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) объявила о том, что четыре матча чемпионата России, которые согласно календарю должны были пройти 18 марта, перенесут. Такое решение было принято в связи с выборами президента РФ, которые будут проводиться в этот день.

Известно, что речь идет о поединках "Зенит" – "Динамо", "Рубин" – "Спартак", "Локомотив" – "Ахмат" и ЦСКА – "Амкар". Об этом сообщает ТАСС. Однако при этом даты, на которые собираются переносить поединки, пока не уточняются. Об этом станет известно позднее. Уточняется, что календарь текущего сезона включает в себя один резервный день – 25 февраля.

Напомним, что чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 2 марта.