Комик Крис Рок признался в супружеских изменах

В преддверии запуска собственного шоу на Netflix 53-летний американский комик Крис Рок рассказал об изменах, которые привели к разрушению его брака. Известный актер признался, что был неверен супруге, из-за чего их отношения развалились, сообщает Huffington Post.

Крис Рок признался, что изменял супруге как минимум трижды с разными женщинами, когда находился в туре.

"Это очень безумно. Когда мужчина изменяет, это значит, он хочет чего-то нового. Но знаете, что происходит в итоге? Ваша жена узнает об этом и сама становится новой. Серьезно, она уже никогда не будет прежней. И теперь вы вынуждены жить с этим новым человеком, новым в плохом смысле", — рассказал Крис Рок.

Комик признался, что ему некого винить, кроме себя, за развал собственного брака в 2014 году. Крис Рок и Малаак Комптон прожили вместе 19 лет.

"Это все моя вина. Я был придурком. Я ничего не хотел слышать. Я не был чуток. Я думал, что если плачу за все, то могу делать, что пожелаю. Это было ошибкой. Так это не работает", — добавил Крис Рок.

Комик редко отзывался об институте брака в позитивном ключе.

"Сам Нельсон Мандела развелся. Он вышел из тюрьмы после 27 лет пыток, провел шесть месяцев с женой и сказал: "Я больше не могу это терпеть", — шутил Рок, выступая в эфире HBO в 2004 году.