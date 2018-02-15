Новым председателем Союза писателей России стал Николай Иванов

Писатель Николай Иванов избран на пять лет новым председателем Союза писателей России большинством голосов на XV съезде организации.

Как передает ТАСС, тем самым он победил своего основного соперника – писателя Сергея Шаргунова – 132 голосами из 164.

Уроженец Брянщины, выпускник факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища, в 1981 году Иванов был направлен в Афганистан, был награжден медалью "За отвагу". Провёл четыре месяца в плену в Чечне.

В 1985 году стал корреспондентом журнала "Советский воин", через семь

лет стал его главным редактором. Много лет являлся секретарем правления Союза писателей России. На своем нынешнем посту сменил писателя, доктора исторических наук Валерия Ганичева, который возглавлял СПР с 1994 года. Является автором 20 книг.