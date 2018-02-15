Генерал Лизюков награжден посмертно орденом Жукова

Президент России Владимир Путин своим указом наградил за умелое командование генерал-майора Александра Лизюкова, погибшего в 1942 году.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщается на сайте правовой информации России.

Люзюков награжден с формулировкой "За умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах".

В начале Великой Отечественной войны в звании полковника Лизюков возглавил штаб обороны белорусского Борисова. Во время Смоленского сражения летом 1941 года сводный отряд под его командованием успешно оборонял жизненно важные для окруженных 16-й и 20-й армий переправы через Днепр и Березину.

За это Лизюков уже в начале августа 1941-го был награжден золотой звездой Героя Советского союза и орденом Ленина.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский отзывался о Лизюкове, как о прекрасном командире, который чувствовал себя уверенно в любой, самой сложной обстановке.

"Смелость Александра Ильича была безгранична, умение маневрировать малыми силами — на высоте. Был момент, когда немцы перехватили горловину мешка в районе переправ через Днепр. Но это продолжалось всего несколько часов. Подразделения Лизюкова отбросили и уничтожили весь вражеский отряд", — вспоминал маршал.

Затем Лизюков командовал 1-й Московской мотострелковой дивизией, которая отличилась в боях за столицу СССР и получила наименование гвардейской.

В январе 1942 года Лизюкову было присвоено звание генерал-майора, после чего он был назначен командиром 2-го гвардейского стрелкового корпуса, а спустя шесть месяцев — командующим 5-й танковой армией.

Александр Ильич пропал без вести 23 июля 1942 года, когда лично в составе экипажа танка КВ попытался помочь окруженным танкистам одной из своих бригад. В 1943 году удалось выяснить, что его танк попал в засаду и был подбит, сам он погиб и выжить удалось лишь водителю-механику.

В Воронеже именем Лизюкова еще в советские годы была названа улица.

Орден Жукова учрежден указом президента России 9 мая 1994 года для награждения лиц высшего офицерского состава за заслуги в разработке и проведении крупных военных операций, в том числе в период Великой Отечественной войны.