"Неудобная поза": на Кубани разбирают аудиозапись матерящегося судьи

Арбитражный суд Краснодарского края проводит служебную проверку после появления в Сети и СМИ аудиозаписи, на которой, предположительно, судья Алексей Шевченко во время очередного заседания под его председательством в грубой форме отвечает истцу на просьбу рассмотреть интересующий его вопрос. Суть ее в том, чтобы рассмотрение произошло именно на данном заседании.

Однако тот, к кому истец обращается как "уважаемый суд", вспоминает слова Остапа Бендера о том, что "командовать парадом" будет он. То есть будет рассматривать дело, когда ему будет удобно, и истец "еще поездит сюда".

Кроме того, на записи слышна и нецензурная лексика. Также человек на записи говорит, что никому не удастся поставить его "неудобную для него позу" и советует адвокату не вести себя так, чтобы он начал к ней "плохо относиться".

Информация о скандале в суде, а также эту аудиозапись публикует местный портал NEWS-R.

Сам Шевченко отказал журналистам в комментарии, сославшись на то, что ждет решения Высшей квалификационной коллегии судей. Именно она должна решить дальнейшую судьбу заслуженного юриста Кубани и председателя судебного состава Арбитражного суда Краснодарского края, отмечает издание.

Представитель суда, тем временем, сообщила РИА Новости, что после завершения их служебной проверки аудиозаписи будет подготовлено соответствующее заключение.

Согласно информации на сайте суда, Алексей Шевченко родился в Краснодаре. Его стаж работы по юридической профессии уже 13 лет. На должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края без ограничения полномочий он был назначен указом президента РФ в 2011 году. С января того же года Шевченко – председатель судебного состава.