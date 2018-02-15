Избивавшая младенца за отказ пить молоко няня попала на видео

Работавшую няней у одной из нефтеюганских семей 31-летнюю женщину с помощью скрытой камеры уличили в избиении капризного ребенка — когда восьмимесячный малыш отказывался есть, она давала ему пощечины, зажимала пальцами нос и сбрасывала с дивана. Пресс-служба СКР уточнила, что дело в отношении садистки дошло до суда — ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Родители малыша заподозрили неладное спустя две недели после найма няни на работу — у ребенка начались приступы истерики. Камера видеонаблюдения помогла установить их причину. На кадрах от 14 декабря минувшего года видно, как грубо женщина обращалась с младенцем. Из себя ее выводило нежелание маленького подопечного пить молоко из бутылки — в сердцах она даже бросила его с дивана на пол.

Сначала уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но затем его дополнили статьей "Причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего". В ближайшее время оно поступит на рассмотрение суда.