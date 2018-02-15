Спецоперация в Дагестане: уничтожен главарь банды, подорвавшей воинскую колонну

В Дагестане ликвидирован боевик, причастный к организации терактов. По оперативным данным, он возглавлял банду, которая устроила подрыв колонны внутренних войск в 2013 году. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Находившегося в розыске еще с 2011 года бандита обнаружили в горно-лесистой местности рядом с селом Харачи. Сложить оружие он отказался, началась перестрелка, сообщает телеканал "Россия 24".

Днем 15 февраля в Унцукульском районе Дагестана, где находилась группа боевиков, был введен режим контртеррористической операции. Во время перестрелки с главарем бандгруппировки в Дагестане погиб спецназовец. Есть раненые. На месте боя рядом с трупом уничтоженного бандита обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему. Никто из жителей селения, рядом с которым проходил бой, не пострадал.