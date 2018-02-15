В Пхенчхане завершилась командная эстафета в санном спорте

В столице Олимпийских игр – южнокорейском Пхенчхане, состоялась командная эстафета в санном спорте. Золотые медали завоевала сборная Германии. Немецкие саночники преодолели дистанцию за рекордные 2 минуты 24.517 секунды. Серебро завоевали канадские спортсмены, отставшие от победителей на 0,355 секунды, обладателями бронзовых медалей стали саночники из Австрии (+0,471).

Отметим, что в командном заезде также принимала участие и команда Олимпийских атлетов из России. По итогам эстафеты Роман Репилов, Екатерина Батурина, Александр Денисьев и Владислав Антонов с отставанием в 0,832 секунды финишировали на седьмой строчке.