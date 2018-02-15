Из-за гор снега и мусора в Магадане ввели режим ЧС

Расчистить Магадан от снега и мусора быстро не получилось. Власти столицы Колымы объявили режим ЧС. Тревогу забили санитарные врачи, заявившие, что ситуация в Магадане опасна для жизни и здоровья жителей. Проблема возникла после очередного мощного циклона, пришедшего в регион.

Теперь ситуация должна сдвинуться с мертвой точки, говорят в мэрии. Все силы бросили на расчистку столицы Колымы. Дополнительная техника направлена в помощь управляющим компаниям Магадана. Сейчас они работают по четкому графику. Расчистить город от мусора и снега власти планируют за десять-двенадцать дней. Режим ЧС будет действовать до окончательного разрешения проблемы.