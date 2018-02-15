Создателям лучшей российской рекламы раздадут "Большую рыбу"

Авторов и вдохновителей лучших рекламных проектов 2017 года 21 февраля 2018 года соберут на церемонии экспертной рекламной премии "Большая рыба". Лучшую рекламу-2017 в рамках ежегодного проекта "Итоги года" выбрали читатели ведущего отраслевого СМИ о рекламе и маркетинге SOSTAV и 152 эксперта в области рекламы, маркетинга и медиа.

Проект "Итоги года-2017" в конце декабря обрел своих победителей. Именно они, по мнению профессионального сообщества и экспертов отрасли, стали рекламными китами, акулами рекламного бизнеса – "Большими рыбами".

"Итоги года" – проект SOSTAV, который 13-й год подряд определяет, какие работы оставят след в истории отечественной рекламы.

Рекламный конкурс проходит в семи номинациях: "Кампании", "Ролики", "Digital", "Принт/Аутдор", "BTL" (маркетинговые проекты), "Брендинг", "Социальная реклама". В первом этапе проекта голосует вся рекламная индустрия, формируя шорт-листы, которые затем выносятся на суд экспертному жюри.

По итогам 2017 года список рекламных проектов для пользовательского голосования был составлен редакцией SOSTAV после долгого и эмоционального обсуждения. В него включили наиболее заметные и обсуждаемые проекты 2017 года, учитывались не только их достоинства, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проектов, реакцию СМИ и рынка, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

В первом этапе "Итогов года-2017" было собрано рекордное число голосов специалистов индустрии – около 50 тысяч. Результаты голосования абсолютно открыты и доступны всем посетителям сайта.

Церемония награждения лауреатов Экспертной рекламной премии "Большая рыба" состоится 21 февраля в московском ресторане ARGO. На торжественный вечер приглашены крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих рекламных агентств и эксперты "Итогов года-2017".