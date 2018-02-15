В Москве более 10 посольств получили конверты с порошком

Более 10 посольств иностранных государств, в том числе США и Канады, получили корреспонденцию с порошкообразным веществом внутри.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в экстренных службах, отметив, что это произошло 14-15 февраля и число дипмиссий не окончательное.

В числе адресатов — посольства США, Канады, Нидерландов, Италии, Болгарии.

Собеседник агентства подчеркнул, что вещество никакой опасности не представляет.

По другим данным, в составе порошка обнаружен фипронил — химическое вещество семейства пестицидов, использующееся в сельском хозяйстве и в медицинской практике, а также для борьбы с вредными насекомыми.

Ведется поиск тех, кто разослал странное послание иностранным дипломатам.