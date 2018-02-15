"Тосно" договорился с Погребняком о личном контракте

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области объявил о согласовании с российским нападающим Павлом Погребняком условий по личному контракту футболиста. Экс-форвард сборной России и московского "Динамо" находился на просмотре в клубе весь предыдущий сбор и теперь обе стороны готовы заключить основное соглашение, который будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Об этом сообщил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко в разговоре в ТАСС.

"Сегодня стартует третий учебно-тренировочный сбор, в котором будет принимать участие и Погребняк, — сказал Матюшенко. Личные условия соглашения с Погребняком согласованы и, думаю, что в ближайшие пару дней мы подпишем контракт".

Напомним, что предыдущий клуб нападающего – московское "Динамо", в одностороннем порядке разорвало соглашение с Погребняком, который пропустил матч чемпионата России против "Анжи". Известно, что в момент поединка он улетел в Италию, где решил посмотреть матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".