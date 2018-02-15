Летающая акула-бык едва не сбила с ног австралийского спортсмена

Самая агрессивная среди акул — тупорылая, или акула-бык — едва не сорвала тренировку водного лыжника в Австралии. Коллеги спортсмена запечатлели полет хищницы на видео.

Эти кадры были сняты 21 декабря минувшего года на реке Брисбен в штате Квинсленд. На записи видно, что выпрыгнувшая из воды акула прошла в нескольких сантиметрах от лыжника, хотя тот был столь сосредоточен, что не обратил внимания на возможную помеху.

"Я и не ведал, чтобы близок к тому, что меня ударит летящая на скорости 70 километров в час акула. На самом деле меня снимали, чтобы я мог улучшить свою технику", — заявил спортсмен, уточнив, что запись помогла идентифицировать парящую рыбу.

Тупорылых акул отличает крайняя агрессивность, в том числе и по отношению к человеку.