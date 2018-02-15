МАК продолжает расшифровку второго черного ящика Ан-148

Специалисты МАК продолжают расшифровывать записи речевого бортового самописца разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что расшифровка второго черного ящика завершена, однако в Межгосударственном авиационном комитете подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

В МАК также заявили, что не нуждаются в технической помощи украинских специалистов – все необходимое для работы у них есть. Однако комитет готов принять украинских разработчиков самолета и технических специалистов в качестве консультантов в составе комиссии для расследования причин катастрофы.

Параметрический бортовой самописец потерпевшего катастрофу самолета расшифрован. После проделанной работы эксперты пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

Следственный комитет эту версию проверит наряду со всеми остальными в рамках расследования уголовного дела.

Пассажирский Ан-148, летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. Из 65 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту, никто не выжил.