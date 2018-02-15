Медведев назвал "кремлевский доклад" внутриамериканской проблемой

Для России ничего принципиально не изменится при введении новых санкций. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В целом я никаких существенных угроз для нашей экономики и тем более для граждан нашей страны не вижу, — прокомментировал Дмитрий Медведев введение новых санкций со стороны США по "кремлевскому списку". — Мы ничего не ожидаем. Недолго еще осталось чего-то ожидать. Если кто-то чего-то захочет, может это сделать. Понимаете, пусть у них голова болит. Мы готовы к любым решениям".

При этом Медведев считает "кремлевский доклад" внутриамериканской проблемой, проявлением противоречий внутри американской элиты. Это борьба американского истеблишмента с президентом Дональдом Трампом, сведение счетом между демократами и республиканцами, уверен глава российского правительства.

Период санкций в отношениях с Западом Дмитрий Медведев потраченным зря временем: бизнес потерял деньги, рабочие места, никто от этого ничего не приобрел, если не говорить об импортозамещении.

В конце января 2018 года Минфин США опубликовал "кремлевский доклад". Это список из 210 человек. В него вошел сам Дмитрий Медведев, а также весь состав российского правительства, руководители кремлевской администрации, российские чиновники высокого уровня, крупные бизнесмены и главы госкомпаний и банков с государственным участием.Этот список эксперты уже успели окрестить клоном телефонного справочника.

Медведев в интервью каналу "Россия 24" ответил на вопрос, почему США включают в санционные списки российские компании. Это происходит по сугубо прагматическим причинам, добавил он: потому что они хотят продвинуть свои компании на европейский рынок, — а скажем прямо, между Европой и США сейчас не лучший период отношений.

"И вытеснить наши компании, разорвать хозяйственные связи, которые сложились за десятилетия между компаниями из Евросоюза и России, и продвинуть свои проекты, — продолжил премьер России. — Примеров полно, но я приведу, наверное, самый крупный: американцы напрямую в своих этих законах борются с нашим "Северным потоком", но не потому что он не соответствует идеологии администрации США или Конгресса, а по вполне простым, прозаическим причинам — они хотят продвинуть свой сжиженный природный газ на европейский рынок и постараться вывести нас из игры".

При этом в российских отношениях с Западом, по словам главы российского правительства, нет никаких черт невозврата, нет никаких красных линий.

"Есть история, которая все расставляет на свои места, — особо подчеркнул Медведев. – И раньше при разрешении подобных разногласий разум брал верх, отношения стабилизировались, дурацкие решения отменялись, бизнес продолжался. Я уверен, что и в этот раз так будет".