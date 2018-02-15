Пассажирский автобус врезался в легковушку в Подмосковье

Автобус выехал на "встречку", где столкнулся с отечественной легковушкой Lada Largus.

ДТП произошло около 09:00 в четверг, 15 февраля, в районе санатория "Энергия" на Пятницком шоссе в Московской области.

На кадрах видно, что водитель автобуса вырулил на полосу встречного движения, пытаясь уйти от столкновения с машиной, которая неожиданно выехала на дорогу перед ним.

"Водитель Largus жив, но зажат в машине, вызволяли спасатели", — рассказал владелец видеорегистратора.

По предварительным данным, у водителя легковушки диагностирован перелом бедра, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.