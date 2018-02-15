Умерла известная оперная певица Тамара Нижникова

Умерла известная оперная певица Тамара НижниковаЧитайте нас в Telegram
В Белоруссии на 93-м году жизни скончалась народная артистка СССР оперная певица Тамара Нижникова.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусскую государственную академию музыки, ушла из жизни народная артистка СССР, профессор кафедры пения Белорусской государственной академии музыки Тамара Николаевна Нижникова. Ее имя "стало достоянием национальной музыкальной и театральной культуры".
"Многолетняя разносторонняя и плодотворная деятельность Тамары Нижниковой наделила ее высоким профессиональным авторитетом и поставила в ряд ведущих деятелей вокального искусства Белоруссии и зарубежья, — говорится также на сайте академии. — Среди ее воспитанников не одно поколение ведущих солистов музыкальных театров и концертных организаций Белоруссии".
Гражданская панихида по Тамаре Нижниковой состоится в Белорусской государственной академии музыки 17 февраля.
Тамара Нижникова родилась в 1925 году в Самаре. Большая часть ее профессиональной деятельности связана с Белоруссией, где в 1949—1976 годах она являлась солисткой Большого театра оперы и балета БССР.
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