Бундесвер остался без танков. Совместные операции с НАТО под угрозой срыва

Вооруженные силы Германии не могут сформировать международную оперативную группу "Острие копья", так как у Бундесвера просто не хватает на это бронетехники. Бригада, которая должна стать основой для создания этого подразделения, имеет всего 9 боеспособных танков из 44. С БМП ситуация не лучше. На ходу только 3 из 14, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Главная причина плохого технического состояния боевых машин – мало запасных деталей и дорогое обслуживание. Кроме того, не хватает приборов ночного видения, гранатометов, зимней одежды и бронежилетов. Впрочем, достаточно проблем и у Люфтваффе. Многоцелевые истребители Typhoon и истребители-бомбардировщики Tornado проводят на земле больше времени, чем в воздухе из-за постоянных ремонтов.

Кстати, в ноябре прошлого года немецкие журналисты уже писали про ужасное состояние бронетехники Бундесвера. Всего у немецкой армии есть 244 основных боевых танка Leopard-2. Но исправны только 95, 53 проходят модернизацию, еще какое-то количество на ремонте. Когда их починят, не известно, так как деталей не хватает.

Кроме того, издание приводит слова председателя комитета бундестага по обороне Вольфганга Хеллмиха. Он назвал подобную ситуацию катастрофой и призвал найти ответственных.

К сожалению, немецкие журналисты не указали, какая именно модификация танка Leopard-2 оказалась в плачевной ситуации. По официальным данным Бундесвера, сейчас на вооружении стоят как минимум 320 бронемашин версий А6 и А7. Еще свыше ста танков собираются расконсервировать, модернизировать и отправить в армию. Плюс 32 абсолютно новых ОБТ построит компания Krauss-Maffei.