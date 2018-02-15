Малахов устроил встречу сестер-двойняшек, разлученных полвека назад

Надежда Столярова из небольшого села в Удмуртии и Любовь Калина из татарского Нижнекамска – сестры-двойняшки. Почти полвека назад они были разлучены: по каким-то причинам мать забрала домой из роддома только одну дочь — Надю, а от второй отказалась.

Оказалось, все 48 лет они жили неподалеку друг от друга: их разделяло всего 60 километров, но встретиться им удалось только благодаря программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Сестры встретились в студии и рассказали друг другу и гостям, как они жили все эти годы, а также попытались понять, почему их мать сделала такой страшный выбор:

Дочь Надежды Анастасия Кипрова говорит: мама всегда знала, что у нее есть сестра-двойняшка, которая до трехлетнего возраста жила в детском доме. Потом ее удочерили, и с тех пор она о ней ничего не знала, но не оставляла попыток найти Любу.

Надежда Столярова рассказывает, что мама была инвалидом, парализованной, а до рождения двойняшек в семье уже были два ребенка: мальчик и девочка. Вот в роддоме ей и посоветовали одну дочь оставить – пожалели, что не справится.

Так и получилось, что Надю забрали домой, а Любу оставили. Потом умер их отец, и мать осталась без средств к существованию — даже пенсию им не назначили.

Семья жила в страшной нужде. Анастасия же добавляет, что бабушку этот выбор заставила сделать жизнь, но она переживала, и пока Люба была в детдоме, навещала ее.

А потом узнала, что девочку забрали в семью в Нижнекамск.

Надежда много лет занималась поисками сестры. Когда ее дочери Анастасия и Екатерина подросли, то тоже подключились к поискам, тем более что когда в их деревне появился Интернет, делать это стало проще.

Когда Любовь Калина все-таки нашлась, она не сразу была готова к встрече. Все эти годы хранила обиду на свою мать, не понимая, как можно оставить собственного ребенка.

Любовь рассказала, что впервые узнала, что ее родители приемные, когда ей было семь лет, услышав разговоры на улице чужих женщин. И потом, находились "доброжелатели", напоминавшие ей о том, что она не родная дочь.

Однако, говорит Люба, дома эта тема практически не обсуждалась, а сама она очень благодарна приемным родителям, которые воспитывали ее, как родную дочь.

Как встретились сестры, спустя почти полвека, почему сама Любовь Калина не предпринимала попыток найти Надежду, действительно ли они – родные сестры? Ответы на эти вопросы, а также результаты ДНК-теста – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".