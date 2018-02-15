Фильм "Лёд" стартовал в День всех влюбленных с рекорда

Приятный сюрприз преподнес фильм "Лёд" отпраздновавшим День всех влюбленных в кинотеатрах зрителям. Картина 14 февраля показала лучший результат по сборам первого дня для отечественного фильма за всю историю кинопроката в России и СНГ. За первый день показа "Лёд" режиссера Олега Трофима собрал 92 миллиона рублей.

Фильм на старте обошел по аналогичным показателям фильма "Вий" – 89 миллионов рублей, "Защитники" – почти 83 миллиона, мультфильмы "Три богатыря. Ход конем" – 82 миллиона.

Фильм "Лёд" оказался идеальным вариантом для досуга в День всех влюбленных. Картина создала интригу – побьет ли она рекорды первого уикенда показа? Сильнейший дебютный уикенд среди отечественных блокбастеров был у "Вия", "Сталинграда" и "Экипажа".

"Лёд" – это история про веру в чудо. С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. Благодаря вере и упорству Надя становится знаменитой фигуристкой.

Но судьба приготовила ей настоящее испытание. Чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ей предстоит понять, что победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно должен быть на белом коне.

Фильм снят студиями "Водород", ART PICTURES STUDIO при участии телеканала "Россия" и СТС Медиа. Фильм рассчитан на возраст старше 12 лет. В главных ролях снялись Аглая Тарасова и Александр Петров, а также Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Мария Аронова и Ян Цапник.

Картину продюсирует звездный состав — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Вячеслав Муругов.