Северокорейских болельщиц на Олимпиаде не пускают в туалет без сопровождения

Журналисты NY Times выяснили, как живут северокорейские болельщицы на Олимпиаде в Пхенчане. Приехавших из КНДР девушек всячески ограждают от "капиталистической реальности". Они везде передвигаются с сопровождением, не имея возможности уединиться даже в туалете.

В Пхенчан из самой закрытой страны в мире приехали 229 чирлидерш, чье поведение на трибунах стало одним из главных мемов нынешней Олимпиады.

Северокорейские болельщицы везде ходят в форме. Одни живут в отеле примерно в полутора часах езды от Пхенчана. На завтраки и обеды чирлидерш водят группами по 30 человек. Девушек все время сопровождают несколько мужчин в штатском.

Они же сидят рядом с ними на трибунах, не давая общаться с иностранцами.

Перед и после состязания, на котором присутствуют болельщицы, им разрешали отлучиться в туалет, но только не поодиночке и в сопровождении мужчин.

На трибунах северокорейские болельщицы ведут себя так, будто не замечают, что происходит на стадионе. Они могут начать петь даже во время перерыва.

Американским журналистам удалось пообщаться с 35-летней беженкой из КНДР, которая сама была чирлидершей.

По ее словам, в болельщицы берут выпускниц спортивных школ, прошедших серьезную партийную подготовку. Чирлидершам не платят. К соревнованиям их готовят несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что северокорейским спортсменам не разрешат увезти домой подарки от спонсоров Игр.