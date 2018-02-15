Отходы мясокомбината окрасили реку под Пензой в багровый цвет

Протекающая в черте Пензы река Пензятка за считанные часы приобрела кровавый оттенок, чем немало удивила местных жителей. Впрочем, виновного в перекраске водной артерии нашли быстро — очевидцы утверждают, что "в краску" Пензятку вогнал расположенный в селе Ухтинка мясокомбинат, сбросивший отходы производства.

"10 минут назад звонили из МЧС, я впервые об этом услышал. Направим группу в ближайшее время на место", — пообещал "Пензе-пресс" глава регионального Росприроднадзора Евгений Лебедев.

Впрочем, не исключено, что к моменту прибытия инспекторов Пензятка выйдет из смущения и вернет себе прежний цвет.

В конце января "кровавый наряд" примерила и река Молчанка в Тюменской области.