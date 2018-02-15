Паралимпиада-2018: зарегистрирован предварительный список атлетов из России

Международный паралимпийский комитет (МПК) огласил предварительную заявку атлетов из России, в которой на данный момент присутствует 37 человек. Всего российская делегация насчитывает 78 человек. Об этом сообщил председатель и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Сегодня во время совещания нами были затронут ряд вопросов, связанных с участием наших паралимпийцев в Паралимпиаде, — приводит слова Рожкова РИА Новости. – Мы договорились, что из-за сжатых сроков аккредитацию члены делегации получит уже при въезде в паралимпийскую деревню. Окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхенчхане, а первая группа атлетов заселится в деревню 3-го марта. Более того, мы договорились, что часть спортсменов не примет участие в церемонии открытия Игр. Это будет касаться тех паралимпийцев, у которых на следующий день намечены соревнования".

Напомним, что МПК ранее огласил вердикт, согласно которому на Паралимпийские игры-2018 атлеты из России смогут приехать лишь под нейтральным флагом. Сама Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.