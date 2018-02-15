Скончался известный телеведущий и издатель Александр Шаталов

В возрасте 60 лет ушел из жизни известный телеведущий, критик, издатель и поэт Александр Шаталов. Он также был основателем литературно-художественного журнала "Глагол".

О смерти издателя сообщил в своем блоге сотрудничавший с ним писатель Эдуард Лимонов. Он написал, что Шаталов – его первый русский издатель — умер у себя дома после тяжелой болезни.

"Он рождения 1957 года, мог бы ещё и пожить. Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две", — пишет Лимонов.

Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. С 1985 года начал заниматься литературной критикой и поэзией, издав впоследствии пять поэтических сборников.

Он работал в качестве литературного агента Эдуарда Лимонова и Наталии Медведевой, напоминает РИА Новости.

В 1990 году Шаталов основал "Глагол" — литературно-художественный журнал, который позднее перерос в издательство. Там впервые на русском языке публиковал романы Чарльза Буковски, Уильяма Берроуза и многих других авторов.

Александр Шаталов также вел литературные обзоры на телеканалах "Культура", НТВ и "Домашний".