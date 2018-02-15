"Десятилетие детства" выведет российскую анимацию на новый уровень

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в новом здании "Союзмультфильма" провела совещание на тему "Анимация как базовый инструмент детского воспитания и развития", в рамках которого ведущие представители отрасли внесли предложения по дополнению программы "Десятилетие детства".

Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил, что ежегодно на производство и поддержку анимационного кино выделяется 800 миллионов рублей, что, для сравнения, составляет лишь 8% производственного бюджета голливудского мультфильма (например, "Шрэка"), тем не менее, отечественная анимационная индустрия довольно динамично развивается.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что Министерство культуры делает много для поддержки области, но надо подключить другие министерства и ведомства. Она напомнила о поручении президента разработать и утвердить программу, предусматривающую экранизацию произведений русской классической литературы с применением средств анимации, которое не исполняется по ряду причин, главная из которых — отсутствие целевого финансирования программы. Хотелось бы сделать серию анимационных фильмов, привлекающих внимание школьников не только к литературе, но и к живописи, музыке.

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова представила план мероприятий в рамках "Десятилетия детства", в течение которого будет сформировано целое новое поколение. Одно из предложений — проведение регулярной специализированной анимационной смены в Артеке и других детских лагерях.

Генеральный директор компании "0+Media" Александр Саблуков отметил имеющуюся возможность использования в продвижение российской анимации широкого спектра созданных в последние годы и доказавших свою популярность медиа ресурсов. В первую очередь, базирующихся на российской анимации телеканалов "Мульт", "Карусель", "Мультимузыка", кинотеатрального проекта "Мульт в кино", фестиваля анимации "Мультимир", ежегодно собирающего более 150 тысяч посетителей.

Генеральный продюсер анимационной студии Wizard Animation Юрий Москвин напомнил, что для благополучного развития необходима долгосрочная перспектива: для создания полнометражного мультфильма необходимо 3 года, а для достижения рентабельности — 5 лет.

Продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов поддержал Юрия и в своем эмоциональном выступлении подчеркнул необходимость стабильного финансирования. Важной составляющей при этом является поддержка авторской короткометражной анимации, которая создает компетенции и дает креативную подпитку индустрии.

Председатель совета директоров ОАО "Ленфильм" Федор Бондарчук, в свою очередь, поддержал Сельянова и напомнил о впечатляющих результатах отечественной киноиндустрии — внушительных успехах игровых русских фильмов в прокате. Существенным недостатком отрасли Бондарчук назвал отсутствие достаточного штата специалистов по созданию визуальных эффектов, компьютерной графики. Бондарчук попросил оказать помощь членам индустрии с маркетингом и продвижением кинопродукции на международных рынках.

Гульназ Кадырова, Замминистра промышленности и торговли рассказала о мерах, которые готовит министерство по субсидированию для производителей товаров с российскими анимационными персонажами. По словам Кадыровой, это стимулирует развитие, как анимационной отрасли, так и отечественное производство детских товаров, в том числе создав благоприятные условия для экспорта.

Ольга Голодец призвала всех участников встречи настроиться на серьезную работу и в ближайшее время внести ряд предложений, в числе которых — формирование специальной программы поддержки экспорта аудиовизуальной продукции за рубеж, налаживание механизмов субсидирования отечественных мультфильмов на российских детских телеканалах, планы проведения анимационной и киносмены в летних лагерях. Программа "Десятилетие детства" в полном объеме будет принята не позднее 1 июня 2018 года.

По материалам информационного агентства REGNUM и пресс-службы киностудии "Союзмультфильм".