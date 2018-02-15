Чешские хоккеисты минимально победили Южную Корею, Канада разгромила Швейцарию

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в группе "А" мужского хоккейного турнира были сыграны первые поединки. В стартовом противостоянии чешские хоккеисты не без труда одолели хозяев Игр – сборную Южной Кореи.

За южнокорейцев помимо своих воспитанников также выступает семь легионеров: шесть натурализованных канадцев и еще один представитель США, но даже они не смогли порадовать местную публику одержанной победой. Тем не менее, счет был открыт именно хоккеистами принимающей стороны – на восьмой минуте Мин Хо Чхо смог распечатать ворота чехов.

Однако уже спустя четыре минуты Ян Коварж сравнял счет, а еще через такой же промежуток времени Михал Ржепик вывел свою сборную вперед. Однако в последующих двух периодах команды забитыми шайбами больше не отмечались, и финальная сирена зафиксировала итоговую победу чехов с минимальным счетом 2:1.

Еще в одном поединке группы "А" сборная Канады в матче первого тура не испытала проблем в противостоянии с командой Швейцарии, с загромив европейскую дружину – 5:1. Забитыми шайбами в составе победителей отметились Максим Норо, Рене Бурк (2) и Войтек Вольски (2), в то время как швейцарская сборная ответила голом Симона Мозера.