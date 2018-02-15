Македония сделала шаг навстречу Греции, переименовав аэропорт и шоссе

Вступило в силу решение властей Македонии о переименовании столичного аэропорта "Александр Великий" и одноименной автомагистрали в рамках переговоров с Грецией.

Как передает РИА Новости, греки требуют от соседей отказаться от названия "Македония", считая, что это вносит путаницу, поскольку в Греции есть область под аналогичным названием. Спор вокруг названия мешает стране вступить в НАТО.

На официальных переговорах Скопье и Афины намерены устранить эту проблему.

6 февраля премьер-министр Македонии проинформировал мировую общественность, что правительство страны решило переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны "Александр Великий" (в честь знаменитого полководца) в международный аэропорт "Скопье" и трассу "Дружба".