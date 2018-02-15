Эксперты МАК расшифровали речевой самописец разбившегося Ан-148

Удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, упавшего 11 февраля в Подмосковье. Записанную на звуковом бортовом черном ящике информацию передадут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и в Следственный комитет России, пояснил министр транспорта Максим Соколов.

Расшифровки переговоров в кабине будут приобщены к уголовному делу, сообщает ТАСС. Уже расшифрован параметрический бортовой самописец разбившегося самолета.

Специалисты МАК после завершения расшифровки данных этого черного ящика пришли к выводу, что к крушению Ан-148 "Саратовских авиалиний" могло привести обледенение датчиков скорости, которые стали выдавать неверные данные об условиях полета.

По предварительным данным, пилоты сразу заметили расхождения в показателях скорости. По одной из версий, не был включен обогрев датчиков. Летчики не смогли понять, почему приборы показывают разную скорость. Они выключили автопилот и приступили к снижению самолета. Этого делать было нельзя: перед самым падением началась паника, пилоты уже не контролировали ситуацию.

Самолет с 65 пассажирами и шестью членами экипажа упал через 4 минуты после взлета из аэропорта Домодедово у деревни Степановское Раменского района. Все, кто находился в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Орск, погибли. На земле жертв и разрушений не было.