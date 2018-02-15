Отходы в доходы: новая тактика в борьбе с мусором

Сбор, сортировка, переработка и утилизация — новая система обращения с бытовыми отходами в России должна заработать в ближайшие 3 года. Особенно остро в этом нуждается столица и Подмосковье, на долю которых приходится 20 процентов всего мусора в стране. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Именно в Солнечногорске оказывается каждая пятая бутылка, использованная москвичами. Пластиковым отходам по сути дают вторую жизнь. Но в России подобных заводов пока немного. Это производство вообще единственное в стране, где бутылки разделяют по цветам: коричневый, голубой или зеленый.

Москва производит 20 процентов всего коммунального мусора в стране, так что с сырьем проблем нет. Здесь уже 8 лет делают из мусора деньги: очищают, плавят, дробят. Получаются гранулы для производства новых бутылок.

"Объем материала, который был переработан с начала образования завода, может занять целиком Азовское море. Если еще 20 лет назад в семье накопление мусорной корзины происходило на протяжении 3-4 дней, то сейчас семья из трех человек ежедневно выбрасывает на полигон корзину мусора", — говорит Дмитрий Шкадин, главный технолог завода по переработке пластмассы.

Во всем мире переработка и получение энергии из мусора стандартная практика. Вот так выглядит мусороперерабатывающий завод в центре Токио. А это Вена – цеха, как произведение искусства. Примеров в мире достаточно. Опыт стран-передовиков в решении мусорных проблем уже два года пытаются перенять и в России.

Принята стратегия развития промышленности по утилизации и обезвреживанию отходов. До 2030 года в прошлое должны уйти зловонные полигоны. На их месте уже начинают строительство заводов по сортировке, переработке и термической обработке мусора, объем которого гигантский — 60 миллионов тонн в год.

"К сожалению, именно эти отходы напрямую определяют качество нашей с вами жизни. На сегодняшний день 90 процентов твердых коммунальных отходов у нас с вами направляются на полигоны. Ситуацию в этой области надо менять кардинально", — констатирует Александр Хлопонин, заместитель председателя правительства.

Четыре мусоросжигательных завода собираются построить в Московской области, еще один в Казани. В Костроме на полную мощность работает мусоросортировочный комплекс: отдельно пластик, стекло, бумага, металл и органика. Отходы поступают и из соседних регионов.

В Казани почти год тестируют интеллектуальную систему по контролю за сбором и перемещением отходов. На мониторах в диспетчерской видно, где мусоровозы, и чем они заняты. У каждого водителя в кабине планшет. Искусственный разум подсказывает, куда ехать, сколько мусора забирать, и где выгрузить.

Самый крупный в России завод по утилизации батареек находится в Челябинске. Бизнес идет непросто. Сырья мало. Сдают его в основном торговые сети и активисты. За прошлый год утилизировали всего 500 тонн, хотя производится в стране в 50 раз больше элементов питания.

Сбор, сортировка, переработка и утилизация — новая система уже через 3 года должна начать работать, как часы. Во всяком случает такую задачу ставят в правительстве. Пользу, а слово "утиль" так и переводится с французского, принести эта стратегия должна все: и промышленникам, и обычным людям, которым за сортировку мусора по уличным контейнерам, возможно, будут снижать коммунальные платежи.