Стадион "Санкт-Петербург" передан во владение "Зениту"

Футбольный клуб "Зенит" и власти Санкт-Петербурга подписали соглашение о передаче прав на полноценное пользование стадионом на Крестовском острове. Согласно документу, подписи под которым поставили губернатор города Георгий Полтавченко и председатель совета директоров "сине-бело-голубых" Александр Дюков, срок соглашения рассчитан на 49 лет. Об этом сообщает официальный сайт "Зенита".

Одними из главных требований к клубу станет реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего спортивного комплекса на Крестовском острове общей площадью 288 тысяч квадратных метров.

Напомним, что первый официальный матч на стадионе "Санкт-Петербург" прошел в апреле 2017 года, когда "Зенит" в рамках чемпионата России принимал "Урал" (2:0). Помимо игр российской премьер-лиги на арене проходили матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 году он примет поединки чемпионата мира-2018.