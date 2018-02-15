Россиянин Медведев вышел в третий раунд турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертьфиналистом теннисного турнира , который проходит в голландском Роттердаме. В поединке второго круга россиянин со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграл французского соперника Пьера-Юга Эрбера. Соперники провели на корте 2 часа 11 минут.

Медведев пробился в основную сетку через квалификацию и уже в первом круге выбил из розыгрыша девятого сеянного Жиля Мюллера. В отличие от него Эрбер также как и Медведев является выходцем из квалификации.

Соперником россиянина по четвертьфиналу станет итальянский теннисист Андреас Сеппи.