Изменение правил в мини-футболе разрешит применять руки

Во время проведения чемпионата Европы по мини-футболу в словенской Любляне функционеры из Международной федерации футбола (ФИФА) обсудили и приняли ряд нововведений в правилах. Например, согласно одному из них, футболистам будет позволено играть руками во время исполнения угловых ударов и бросках из аута. При этом у них также останется право выполнять эти элементы игры и старым способом – ногами.

Также изменения коснуться действий голкиперов – отныне вратари не смогут вводить мяч в игру броском на чужую половину поля – сначала мяч должен будет коснуться площадки на своей половине. Более того, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Globo Esporte, голкиперы могут подключаться к атакам своих партнеров только тогда, когда их команда находится в положении проигрывающей.

И наконец, число послематчевых пенальти могут увеличить с трех ударов до пяти.

Сообщается, что такими новшествами представители ФИФА желают повысить результативность мини-футбола.