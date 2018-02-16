Собака чудом избежала гибели, попав в мусоровоз

Псу Типпи из австралийского округа Ипсвич удалось спастись из смертельно опасной ситуации. Собака угодила в мусоровоз и чуть не погибла под жерновами механизма, который утрамбовывал отходы. Псу удалось отделаться травмой бедра. Полиция считает, что кто-то намеренно бросил собаку в механическую ловушку, сообщает Yahoo!

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как собака старается вылезти из мусоровоза, который сбрасывает на нее все новые и новые груды отходов. Если бы Типпи (так прозвали пса зоозащитники) сдался, его ждала бы неминуемая гибель.

Каким-то чудом Типпи удалось выжить. Его нашли на свалке, куда животное привезли вместе с остальным мусором. Зоозащитники смогли найти хозяев пса. Те искали пропавшего питомца больше суток. Оказалось, что пострадавшего на самом деле зовут Зоро.

Стражи порядка ищут тех, кто бросил пса умирать в мусоровозе.